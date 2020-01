Weintraub promete resolver até segunda-feira situação de gabaritos trocados no Enem

Brasília - O Ministério da Educação prometeu resolver até segunda-feira, 20, a situação de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que tiveram os gabaritos trocados no segundo dia da prova, realizado no dia 10 de novembro de 2019. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em torno de 0,1% dos candidatos tiveram o gabarito trocado na hora de serem armazenados. Dos 5.095.388 inscritos, 3.709.809 fizeram a prova no segundo dia de aplicação.



O ministro prometeu que as "inconsistências" serão corrigidas até segunda e que ninguém será prejudicado. "Apesar de estatisticamente não serem significativos, individualmente não pode haver uma inconsistência como essa", afirmou Weintraub em vídeo nas redes sociais.



O ministro estava ao lado do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, órgão responsável pela aplicação do exame. Weintraub pediu desculpas aos candidatos que levaram, conforme ele, o "susto".



O Inep agendou uma coletiva de imprensa neste sábado, 18, para comentar os resultados das notas individuais do Enem, divulgados na véspera.