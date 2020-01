Mulher é presa por tentar subornar PM

Na tentativa de tentar subornar policiais militares com mais de R$ 10 mil, uma mulher foi presa em Goiânia (GO) na noite de ontem (17), durante patrulhamento da Rua Colônia, no Setor Jardim Novo Mundo.

De acordo com o que foi informado pela PM, o marido da mulher também for preso por desobediência e resistência ao tentar impedir a prisão da sua esposa, que ainda segundo a PM já tinha duas passagens por tráfico de drogas.

A arma, um revolver calibre 38 com seis munições, estava na cintura da mulher, ainda conforme a PM. Depois do flagrante por porte ilegal, a mulher tentou o suborno,com dinheiro em espécie.

Então, a mulher e o marido tiveram que ser encaminhados para a Central de Flagrantes de Goiânia, juntamente com a arma de fogo e a importância oferecida aos policiais.