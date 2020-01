Enem: Inep amplia revisão de provas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiu estender a revisão das provas do Enem aos testes aplicados no primeiro dia do exame (Linguagem, Ciências Humanas e Redação). Depois de confirmar, no sábado, que houve erro nas notas do segundo dia de prova devido à troca de gabaritos e prometer uma solução até hoje (2ª feira), o instituto recebeu, ontem, relatos de candidatos a respeito do primeiro teste. De acordo com o Inep, o objetivo é "tranquilizar" os estudantes e dar segurança a todos.