Rio - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a usar aparelhos auditivos nos dois ouvidos há 15 dias. A informação foi publicada pela coluna Painel, do jornal 'Folha de São Paulo'. Segundo a publicação, exames identificaram perda auditiva no ex-presidente. Ele foi à consulta médica dias depois de deixar a prisão, em novembro do ano passado.

O equipamento, segundo relatos, é quase imperceptível e o ex-presidente disse estar ouvindo muito melhor.