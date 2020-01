MPF denuncia advogados e Dário Messer por evasão de divisas

Rio - A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro denunciou Dário Messer, conhecido como "doleiro dos doleiros", juntamente Marco Antônio Cursini e os advogados Antônio Augusto Lopes Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores por evasão de divisas nas chamadas operações "dólar-cabo", valendo-se de rede paralela para movimentação ilícita de ativos financeiros.



Os atos de evasão de divisas foram realizadas pelos sócios Antônio Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores, que promoveram, de dezembro de 2008 a outubro de 2012, em co-autoria com Marco Antônio Cursini, a saída de divisas para o exterior no valor total equivalente a U$ 2,5 milhões, o correspondente a R$ 10, 5 milhões, sem autorização legal, por meio da realização de 32 operações conhecidas como dólar-cabo. Também houve operações ilegais em francos suíços e em euros.



Ao todo, segundo o MPF, somam-se 35 atos de evasão de divisas, por meio de transferências bancárias, provenientes de diversas contas, de diferentes titularidades, para contas em banco no exterior, em nome de offshore denominada Big Pluto Universal S.A., por sua vez ligada a contas sob controle de Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores. Em ao menos 7 vezes dessas operações houve a participação de Dário Messer.



Além disso, entre 2016 a 2017, ocorreram operações inversas, em que Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores, em co-autoria com Marco Antônio Cursini, venderam dólares para contrapartes que enviaram ilegalmente divisas para o exterior. Tais operações são chamadas de dólar-cabo invertido. Ao todo, através de 08 operações de dólar-cabo invertido, foi possível promover a saída ilegal para o exterior de divisas no equivalente a USD 3.527.172,52 (valor correspondente a R$ 14.708.309,40, pelo câmbio atual). Dário Messer teria participado de, pelo menos, três dessas operações.



Na denúncia, Figueiredo Basto e Luis Gustavo Flores ainda são acusados de manter, por diversos anos seguidos, contas no exterior não declaradas às autoridades competentes.