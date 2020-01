Vídeo mostra PMs agredindo homem a socos e joelhadas durante abordagem

São Paulo - Um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira mostra três policiais militares agredindo um homem durante abordagem no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. A PM informou que eles foram afastados e que foi aberto um inquérito para apurar o ocorrido.



O homem está cercado por ao menos cinco policiais, todos com capacetes.

Recebemos vídeo de agreção polícial no bairro do jardim jangadeiro via Whatsapp ontem as 20:10. pic.twitter.com/aYqBA9M25F — JARDIM ANGELA NOTICIAS (@JARDIMANGELANOT) January 22, 2020

Três deles desferem socos e joelhadas no homem, que está encolhido contra um muro.O vídeo foi gravado pelo celular por uma pessoa que testemunhou as agressões. Ela corre e se aproxima para poder gravar melhor a cena.Nesse momento, um policial percebe que o cerco ao homem está sendo filmado e saca uma arma, fazendo gestos para que ele interrompa.Ao menos dois PMs tinham câmeras em seus capacetes."Os policiais que aparecem nas imagens foram afastados. A PM, assim que tomou conhecimento do vídeo, determinou a instauração imediata de um inquérito policial militar, que irá apurar o ocorrido. De Davos, o governador João Doria determinou ao secretário da Segurança, general João Camilo de Campos, que, além do afastamento, os policiais sejam retreinados. Desvios de conduta não serão tolerados."