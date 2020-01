Minas Gerais investiga primeiro possível caso de coronavírus no Brasil

Minas Gerais - A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou, na tarde desta quarta-feira, que investiga o possível primeiro caso de coronavírus no Brasil.

A vítima seria uma brasileira de 35 anos que esteve em Shangai, na China, e desembarcou em Belo Horizonte no último dia 18 com sintomas compatíveis com os da doença viral.

A paciente se encontra clinicamente estável, mas, devido à suspeita, foi transferida para o Hospital Eduardo de Menezes (HEM), referência estadual para o atendimento de doenças infectocontagiosas, e se encontra sob observação.

Já são 17 o número de mortos pelo vírus na China, e mais de 400 infectados. Em algumas farmácias do país, máscaras e produtos desinfetantes estão saindo de estoque. O primeiro caso registrado nos Estados Unidos já foi confirmado, assim como no Japão, na Tailândia e na Coreia do Sul, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) deverá fazer uma reunião em breve para decidir se deve declarar uma “emergência de saúde pública de alcance internacional” ou não.