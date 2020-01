Coronavírus: especialistas alertam para risco de difusão no Carnaval

Especialistas alertam para risco de disseminação do coronavírus no Carnaval brasileiro, tendo em vista que não é possível saber se os turistas que estarão na cidade podem ter vindo de áreas infectadas. Na China, sopas exóticas preparadas com morcegos e carne de cobra estão sob suspeita de serem a causa da contaminação pelo vírus. Ontem, no entanto, o Ministério da Saúde descartou os cincos casos suspeitos de coronavírus no Brasil.



O vírus é transmitido de pessoa para pessoa, através de partículas infectadas na tosse e espirro. O biomédico e professor do centro universitário IBMR, Raphael Rangel, atenta para o Carnaval, época que o Brasil recebe muitos estrangeiros nas grandes cidades. "É importante ficar de olho por causa do Carnaval, que pode ser um grande difusor do coronavírus pela grande aglomeração de pessoas".



O Brasil ainda não implementou medidas profilácticas nos aeroportos para analisar turistas que podem desembarcar com sintomas do vírus. Já os brasileiros com viagem marcada para países com suspeitas de contaminação, podem adotar as dicas da infografia ao lado. Segundo biomédico Raphael, é recomendável que higienizem bem as mãos e fiquem atentos as medidas profilácticas adotadas por cada local. "A higienização é muito importante, lave bem as mãos, use álcool em gel e evite lugares fechados, como metrôs e trens. Se algum caso for confirmado, use máscara", aconselha.