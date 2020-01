Moradores reclamam dos novos horários das barcas de Paquetá

Teve início ontem o novo esquema das barcas entre a Praça XV e Paquetá. Foi reduzido de 25 para 12 o número de viagens nos fins de semana, mas incluídos dois horários em ambos os sentidos. A inclusão foi protocolada na sexta-feira, na 6ª Vara da Fazenda Pública, pelo governo estadual e a CCR Barcas. A medida vale por 30 dias, mas moradores e turistas reclamaram das alterações no transporte.

Segundo a Secretaria de Estado de Transportes (Setrans), a barca extra no sentido Praça XV nos finais de semana sai às 21h. No sentido inverso, às 19h50. A inclusão das duas novas viagens, contudo, não agradou moradores e turistas.

Quem depende das barcas para chegar e sair da ilha ou da renda trazida por turistas nos fins de semana reclama da redução de viagens. "Dependemos diretamente do fluxo de turistas cariocas por aqui e isso deve ser reduzido para menos da metade com as mudanças de horário. Que turista vai voltar para Centro do Rio às 21h ou às 23h", reclamou Maurício Castelhano, dono de um restaurante na ilha.

"Nós saímos prejudicados nessa história toda", acrescentou o estudante Igor Herval, de 24 anos, que trabalha, nos fins de semana, no restaurante do avô. Em nota, a CCR Barcas justificou a redução do número de viagens nos fins de semana e nos dias úteis ao desequilíbrio econômico do contrato de concessão.