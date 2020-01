Júnior Silva, o influenciador que ensina crochê com mais de 125 mil seguidores no Instagram, publicou um vídeo comovente em seu IGTV. Vítima de preconceito pelo hobby do artesanato, o garoto de 15 anos de Iaras (SP) compilou comentários maldosos e preconceituosos que recebe nas redes sociais.

"Coisa de menina, você é gay", "quem compraria isso de você" e "insuficiente, não consegue" são alguns dos comentários mostrados por Júnior.

Visivelmente emocionado, o garoto finaliza o vídeo com um sorriso, mostrando o cartaz com os dizeres: "Não entre em depressão. Você consegue".

A trilha sonora escolhida para o vídeo foi "Girassol"’, de Whindersson Nunes e Priscilla Alcântara.

O influenciador começou a fazer crochê aos 12 anos, após aprender a arte do artesanato com sua avó. O vídeo em questão acumula mais de 40 mil visualizações, até a publicação de nossa reportagem.