Avó morre ao receber notícia do falecimento do neto em acidente

As circunstâncias de um acontecimento em Santa Bárbara D’Oeste, no interior de São Paulo, chamou atenção no último sábado (25). Maria Laura Cardelíquio, de 73 anos, faleceu ao receber a notícia de que seu neto, Leonardo Barbosa, de 18 anos, não sobreviveu a um acidente de moto.

Testemunhas apontam que o jovem teria perdido o controle de sua motocicleta enquanto trafegava pela Avenida Antônio Pedroso. Ele foi socorrido e encaminhado com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos graves. Após receber a notícia, Maria Laura, que era cardíaca, passou mal e também veio a falecer.

Parentes publicaram no Facebook que o velório está acontecendo no Cemitério Parque Gramado, que fica em Americana, também no interior de São Paulo.