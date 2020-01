Homem é assassinado a tiros em frente a padaria

São Paulo - Um homem foi assassinado a tiros ao reagir a um assalto na frente de uma padaria em Alto de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã deste domingo. Segundo informações iniciais, a vítima estava acompanhada da namorada e aguardava um carro de aplicativo no momento do crime.



O assassinato aconteceu em frente a uma unidade da padaria St. Etienne, na Avenida Diógenes Ribeiro de Lima. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta anunciaram o assalto, e o homem reagiu à abordagem. Um deles estava armado e atirou na vítima.



Os policiais socorreram o homem e o levaram ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas, também na Zona Oeste, mas ele não resistiu aos ferimentos.



O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros).