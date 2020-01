Bolsonaro critica Witzel por ter gravado telefonema com Mourão no 'viva voz'

Nova Délhi - O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta segunda-feira, que ficou incomodado com o vídeo divulgado pelo governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), onde o chefe do Executivo Fluminense aparece gravando uma ligação no "viva voz" com o vice-presidente Hamilton Mourão - atual presidente em exercício.



"Ele, pelas imagens, está no seu carro e um assessor filma. E ele liga para o presidente em exercício. Eu acho que não é usual alguém fazer isso. Eu não gostaria que fizessem comigo, não interessa qual seja o assunto. O que se trata por telefone tem que ser reservado", afirmou Bolsonaro, a repórteres em Nova Délhi, na Índia; confira o vídeo!

Solicitei ao presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, e ao Ministério da Defesa apoio para o envio de água potável às pessoas atingidas pelas chuvas no Norte/Noroeste do RJ. A ajuda do Governo Federal será fundamental para socorrer a população dessa região. pic.twitter.com/aweKIMyl33 — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) January 26, 2020

As imagens foram divulgadas por Witzel em seu perfil no Twitter, onde aparece falando com o vice-presidente Mourão sobre as fortes As imagens foram divulgadas por Witzel em seu perfil no Twitter, onde aparece falando com o vice-presidente Mourão sobre as fortes chuvas no Norte e Noroeste do Rio . Ele pede apoio do governo federal.

"O maior problema agora é água. Estou com uma grande quantidade de água lá no Rio de Janeiro e precisava trazer para cá (...) Bom Jesus (do Itabapoana) também está sem água, porque as bombas estão submersas, tá metade da cidade submersa. Nós já pedimos o (sic) Ministério da Defesa para fazer o protocolo e estou passando para o senhor essa nossa necessidade", disse o governador.



Em resposta, Mourão avisou que o governo está ciente da situação e que vai pedir auxílio para o ministro Fernando Azevedo, da Defesa.

"Qualquer coisa a gente apoia mais alguma coisa aí no Rio de Janeiro, governador", respondeu Mourão.

* Com informações do Estadão Conteúdo