Homem briga com mulher em festa e atropela 18 pessoas em incidente com dois mortos

São Paulo - Um atropelamento deixou duas pessoas mortas e 16 feridos no município de Nova Independência, no interior de São Paulo, na noite deste domingo, por volta das 21h30. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um motorista dirigindo uma caminhonete S10 avançou propositalmente em pessoas que participavam de uma festa na Avenida Nosso Senhor do Bonfim, no centro da cidade.



De acordo com a corporação, depois de atropelar as 18 pessoas, o motorista bateu em uma árvore. Entre os feridos, nove são mulheres e oito são homens. Não há informações sobre a identidade da pessoa que morreu na ocorrência.



Segundo testemunhas, o motorista participava da festa e teria brigado com a mulher e duas amigas dela. Ele teria chegado a agredi-las. Em seguida, ele foi expulso e voltou dez minutos depois, avançando com o veículo contra as pessoas. Após o atropelamento, o homem sofreu uma tentativa de linchamento e ficou ferido. Ele foi retirado do local por policiais militares.

Os feridos foram encaminhados para duas unidades de saúde da cidade de Andradina, vizinha a Nova Independência. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, 11 dos pacientes tiveram ferimentos leves e dois homens foram feridos gravemente. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.