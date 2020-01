Entenda a doença de Ana Maria Braga

Rio - Uma enorme corrente do bem tomou conta dos brasileiros depois que a apresentadora Ana Maria Braga, 70 anos, anunciou ontem, no 'Mais Você', da Globo, que foi diagnosticada com um novo câncer de pulmão (adenocarcinoma). Essa é a sexta vez que ela é diagnosticada com um tumor. A apresentadora já está em tratamento.

Para o doutor Luiz Henrique de Lima Araújo, oncologista do Instituto Nacional do Câncer (INCA), é difícil afirmar a existência de 100% de cura no caso da apresentadora, uma vez que não acompanha o caso de perto. "O fato é que vivemos uma nova esperança com terapias que aumentaram muito a expectativa de vida de pacientes", afirma.

Há onze anos livre de um câncer de intestino, Neguinho da Beija-Flor fala da força dessa torcida. "O apoio dos fãs é importante, tive muitas orações. E o importante da Ana Maria foi que ela expôs seu problema para os fãs e para o mundo. É uma pessoa muito amada. Isso favorece. Ela vai mais uma vez ser atendida", avisa o cantor. "Conselho para ela? Não pode perder a fé. Ela é forte, igual a como eu fui no meu problema. Já estou orando por ela, que vai vencer mais essa", profetiza.

Xande de Pilares, que fez o 'SuperChef', quadro do 'Mais Você', entrou na torcida. "Quero que ela lembre do trecho de uma música minha: 'Tanta coisa já me fez chorar, eu não tenho tempo pra sofrer, hoje eu prefiro acreditar que a vida é feita pra viver. A esperança vem em cada amanhecer'", disse citando a música 'Aprendiz'.

Fátima Bernardes, que recebe da loura o horário para apresentar o 'Encontro', aproveitou a deixa para mandar um recado especial para a colega. "Um beijo meu, Ana, e de toda a nossa equipe. Você, como sempre, nos surpreende. A sua verdade, a força com que você faz o seu trabalho. Nós também temos certeza de que você vai vencer mais essa etapa. Não é a primeira vez , nem a segunda, mas tenho muita convicção e fé de que, realmente, toda energia e todas as orações, todo o tratamento que você vai fazer, vai resultar em algo positivo", disse a jornalista.

Mais famosos

Ao longo do dia foram muitas as homenagens de amigos famosos e fãs desconhecidos em todas as redes sociais. No Twitter, por exemplo, a apresentadora do 'Mais Você' mandou um recado para os seguidores. "Eu agradeço, de coração, todo o carinho que estou recebendo! Eu sei que a luta é minha, mas é bom contar com esse apoio", postou Ana Maria Braga.

Não demorou nada para que uma chuva de likes, compartilhamentos e mensagens de carinho se acumulassem na plataforma. Uma delas foi da apresentadora Cissa Guimarães. Ela substitui Ana Maria Braga sempre que entra de férias. "Minha querida amiga e companheira. Já estou na corrente de orações e luz. Você está no caminho de mais uma vitória. Muita luz, minha linda", escreveu Cissa no Twitter. Palmeirense roxa, Ana Maria Braga ganhou homenagem do time de coração. "Desejamos toda força para você, Ana Maria Braga. Torcemos por mais uma vitória nessa batalha. Estamos juntos", escreveu o perfil oficial do time.

Marcelo Adnet, ator, também quis dar uma força. "Estamos contigo, força você tem de sobra. Linda! Já é vencedora e vai vencer mais essa", atesta ele, seguido pela atriz e autora Mônica Martelli. "Querida, você é uma mulher incrivelmente forte, corajosa e vencedora. E vai vencer mais essa com muita força", disse Mônica.