Brasília - As inscrições para o Programa Universidade para Todos ( ProUni ) ficam abertas até às 23h59 deste sábado (1º). O programa oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições de ensino superior particulares. A primeira lista de aprovados será divulgada na terça (4).





Podem se inscrever alunos de ensino médio de rede pública ou particular com bolsa. É necessário comprovar renda familiar bruta de até um salário mínimo e meio por pessoas. O processo de inscrição ocorre pelo site do ProUni.



Durante a inscrição, o candidato precisará apenas do seu número de inscrição no Enem e a senha que utilizou para se cadastrar no exame. Após isso, pode escolher, em ordem de prioridade, até duas instituições, cursos e períodos (diurno, vespertino ou noturno) para concorrer à bolsa.



O Ministério da Educação ( MEC ) divulgou que neste ano serão oferecidas o maior número de bolsas desde que o programa foi criado. Serão 252.534 bolsas, das quais 122.432 são integrais (100%) e 130.102 parciais (50%).



O prazo original para o fim das inscrições era nesta sexta-feira (31), mas o MEC prolongou em mais um dia o processo, devido aos problemas no Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ). O início do processo de candidatura também havia sido adiado pelos mesmos problemas.