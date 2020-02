Golpe do WhatsApp promete material escolar a beneficiários do Bolsa Família

Um novo golpe do WhatsApp promete material escolar no valor de R$ 350 aos beneficiários do Bolsa Família, segundo o dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe. O link falso, que está ativo desde o último dia 15, já foi acessado ou compartilhado mais de um milhão de vezes. Por dia, são mais de 70 mil novos acessos. No Estado do Rio, em janeiro, 820.704 mil famílias receberam o benefício do programa de distribuição de renda que ajuda famílias pobres ou extremamente pobres, com faixa de renda mensal de até R$178 por pessoa.



O golpe está sendo propagado pelo WhatsApp por meio de quatro links diferentes. Ao clicar na mensagem falsa, a pessoa é direcionada a um questionário com três perguntas: "Você já tem o Bolsa Família?; Você está com seu cadastro em dia?; Possui cartão cidadão para realizar o saque do benefício?". Independentemente da resposta e mesmo não sendo cadastrado no Bolsa Família, o golpe avisa que a pessoa tem direito a receber o falso benefício. Mas é necessário compartilhar o link malicioso com seus contatos do WhatsApp.



Os golpistas não estão para brincadeira. Para driblar a farsa e dar veracidade, eles postam relatos falsos de supostos beneficiários que deram entrada ou receberam o "benefício". Além disso, a antiga logomarca do governo federal e a atual do Bolsa Família aparecem junto com o aviso do suposto prêmio. A vítima ainda é incentivada a permitir o recebimento de notificações com outros golpes e é conduzida à páginas falsas com publicidades fraudulentas.



Em nota, o Ministério da Cidadania esclareceu "que são falsas as informações sobre um suposto benefício para compra de material escolar que o governo federal já estaria oferecendo aos beneficiários do Programa Bolsa Família a partir do mês de janeiro de 2020".