São Paulo - A forte chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde deste sábado, dia 1º, deixou 13 pontos de alagamento na capital, provocou queda de árvores e um desabamento, e deixou pessoas ilhadas na Grande SP.



Em Barueri, na região metropolitana, passageiros de um ônibus ficaram isolados dentro do coletivo em uma avenida tomada pela chuva e tiveram de ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. A água cobriu as rodas do veículo. Os passageiros foram retirados em botes. Não havia até a publicação desta matéria registro de feridos.



A cidade de São Paulo chegou a ser colocada em estado de alerta para alagamentos pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. Dos 13 pontos de alagamento contabilizados, seis (nos bairros de Interlagos, Lapa e Perus) ficaram intransitáveis. Às 19h20, não havia nenhum ponto de alagamento ativo.



O Corpo de Bombeiros diz ter recebido 71 chamados relacionados à chuva neste sábado. Uma por um desabamento de muro, 25 por queda de árvores e 45 por enchente.