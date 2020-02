Vídeo: PM agride mulher grávida de 5 meses por filmar abordagem

São Paulo - Imagens que circulam nas redes sociais nesta terça-feira mostram um PM agredindo uma mulher grávida. Ela está deitada no chão, gritando, e o policial a imobiliza com o joelho pressionando sua barriga. A mulher pede para ser solta, diz que está grávida e que não vai fugir, mas é agredida no rosto como resposta.

O caso aconteceu na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, e a PM ainda não se posicionou. As informações são do portal UOL.

Segundo o portal, uma testemunha afirmou que a mulher foi agredida porque o PM desconfiou que ela estivesse filmando uma abordagem a um suspeito de tráfico de drogas. O ato de filmar uma abordagem policial, contudo, não infringe nenhuma lei.