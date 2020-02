Homem é preso por tramar assalto a ex para salvá-la e tentar reatar namoro

Um homem de identidade não revelada foi preso na cidade de Maceió, em Alagoas, na última terça-feira após fingir um assalto à ex-namorada com intuito de salvá-la e tentar reatar o namoro.



Segundo a polícia, o suspeito estava na casa da ex, no bairro de Serraria, quando dois homens armados entraram no local e anunciaram assalto, levando R$ 4 mil em pertences da vítima. Ele fingiu surpresa.

Apesar do crime ter ocorrido em maio de 2019, o caso só foi completamente elucidado nesta semana com a prisão do ex-namorado da mulher e de um amigo dele, que emprestou o carro para a realização do crime. O homem prestou, ainda, um boletim de ocorrência falso notificando o roubo do carro, mas disse que só fez isso para acobertar o amigo.

Em conversa com o delegado após ser preso, o ex afirmou que planejou assalto e queria salvar mulher para que ela ficasse impressionada e reatasse o casamento.