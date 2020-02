Corpo de filha de ex-prefeita é encontrado com ferimentos em córrego

Itaipu - O corpo de uma servidora da Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, no Paraná, foi encontrado dentro de um córrego com ferimentos no rosto, no Jardim Itália. Ramiciely Carlessi Jacinto, de 43 anos, é filha da ex-prefeita de Santa Terezinha de Itaipu, Ana Carlessi.

Ramiciely era concursada da prefeitura há 17 anos. Seu corpo foi encontrado na tarde de quarta-feira. O velório foi na tarde de quinta-feira.

Corpo de Ramiciely Carlessi Jacinto foi encontrado dentro de córrego no Jardim Itália, em Foz do Iguaçu, no Paraná - Reprodução/ RPC

O carro da servidora foi encontrado abandonado na quarta-feira próximo à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).



A Polícia Civil aguarda laudos do Instituto Médico-Legal (IML) e do Instituto de Criminalística e busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação.



O carro e a casa da servidora também foram periciados. Ramiciely deixa uma filha de 16 anos.