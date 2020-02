Juiz adia audiência de Lula, que vai visitar papa

Brasília - O juiz federal Ricardo Leite, da 10.ª Vara Federal Criminal de Brasília, remarcou para 19 de fevereiro interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Zelotes. A defesa de Lula pediu o adiamento para que ele possa visitar o papa Francisco no Vaticano, entre os dias 12 e 15. "O adiamento do interrogatório não tumultuará o andamento do feito", afirmou o juiz na decisão. As informações são do jornal O Estado de S Paulo.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comunicou ao juiz federal Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, que vai ao Vaticano ter uma audiência do Papa Francisco, no dia 13 de fevereiro. A viagem deverá se estender entre os dias 12 e 15.



Nesta ação penal, o petista responde pelo crime de corrupção passiva por, supostamente, ter participado da "venda" da Medida Provisória (MP) 471, de 2009, que prorrogou os incentivos fiscais para montadoras instalavas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O caso foi revelado pelo Estado em 2015 e investigado na Operação Zelotes.



No sábado, 1, o presidente da Argentina, Alberto Fernandéz, disse à Rádio France Internacional que o papa Francisco terá "todo o prazer" de receber Lula. Fernandéz esteve com o também argentino Francisco na véspera, sexta-feira, 31.



"O Lula me pediu para ver o Papa. E eu pedi se ele podia receber o Lula. E ele me disse que 'claro' e que (o Lula) lhe escrevesse porque ele, com todo prazer, o receberá", disse Fernandéz à rádio francesa.