Absurdo! Casal é preso após cortar testículos de vítima com facão enferrujado

Mato Grosso do Sul - Um casal foi preso em Água Clara, a 179 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após cortar os testículos de um homem e dar uma tijolada na cabeça da vítima. O homem de 28 anos e a mulher de 36 foram presos pela Polícia Civil nesta sexta-feira.

Os policiais encontram o casal em um posto de gasolina, após uma denúncia sobre a venda de uma arma de fogo. No local, os oficiais flagraram a dupla com um revólver artesanal tipo garrucha calibre 36 em uma mochila.

O casal confessou que a arma era de um terceiro homem e que os dois tentaram matá-lo arrancando os testículos dele. Chutes, socos e joelhadas também foram deferidos contra a vítima, segundo os agressores.

Durante o depoimento, a dupla informou o endereço em que o crime aconteceu. Segundo informações do G1 do Mato Grosso do Sul, a polícia encontrou manchas de sangue na rua, no quintal, em objetos e no bloco de tijolo usado para a execução do crime.

Os vizinhos do casal informaram à polícia que o homem agredido foi levado ao hospital da cidade. O testículo teria sido cortado porque a vítima se insinuou para a namorada dele. A companheira tinha passagem na polícia e respondia por latrocínio a um idoso e agressão.

A dupla foi autuada por tentativa de homicídio, mas podem responder por latrocínio tentado, caso a polícia verifique que os suspeitos roubaram objetos da vítima.