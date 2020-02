São Paulo tem manhã caótica após temporal

A capital paulista amanheceu sofrendo as consequências do temporal que caiu na região ao longo da madrugada desta segunda-feira (10) e segue nesta manhã. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), 76 pontos de alagamentos estão sendo registrados em São Paulo, sendo 68 deles intransitáveis. Até o momento, o Corpo de Bombeiros registrou 281 chamados relacionados às águas até as 6h45, incluindo, pelo menos, 24 deslizamentos. A previsão é que o tempo siga nublado e com chuvas ao longo de toda manhã e tarde, com chuviscos à noite.



As precipitações afetaram bastante a mobilidade do paulistano. Há registro de veículos parados na Avenida Bandeirantes desde as 5h30, enquanto as Marginais Pinheiros e Tietê seguem parcialmente interditadas, bem como a Avenida Roberto Marinho e a Avenida Mofarrej.

De acordo com o gerente de operações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito pesado chega a 84 km, 50% acima da média para o horário, de 56 km, e o rodízio foi suspenso para automóveis e parcialmente para caminhões.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, 76 pontos de alagamentos estão sendo registrados em São Paulo, sendo 68 deles intransitáveis - Reprodução/ TV Globo

Alguns trens da CPTM tiveram as operações afetadas; neste momento, o serviço foi suspenso na Linha 8 (Diamante), entre as estações Comandante Sampaio e Itapevi, e na Linha 9 (Esmeralda), de Grajaú a Santo Amaro.

Também foram registradas 27 quedas de árvore na capital paulista, incluindo na Avenida Rebouças, próximo ao Hospital das Clínicas, afetando a circulação de carros e ônibus na área. Os bombeiros também tiveram que fazer o resgate de um morador no bairro do Bom Retiro e atender a 20 ocorrências de desabamentos.

Segundo a CGE, há três regiões de São Paulo em estado de alerta e uma com risco de transbordamento, enquanto 100% das demais seguem em estado de atenção. Até o momento, algumas localidades, a exemplo de parte do bairro da Lapa, acabaram ficando sem energia elétrica, também por ocorrências relacionadas às chuva.

No momento, devido a condições de visibilidade, os aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos operam com ajuda de instrumentos. Na Ceagesp, há registro de perda de alimentos que seriam comercializados hoje e as atividades devem seguir suspensas ao longo de todo o dia.

Previsão De acordo com a meteorologia, o dia deve seguir chuvoso e as águas ainda devem demorar algumas horas para baixar; a temperatura deve variar entre 24ºC e 18ºC até a terça-feira (11), quando a frente fria deve ser levada para o litoral fluminense.