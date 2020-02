Inovação e disrupção são os temas centrais do 22º livro publicado por Janguiê Diniz

O empreendedor Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional – mantenedor das marcas Uninassau, Uninabuco, Unama, Univeritas/UNG e UniNorte, e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, chega na marca da 22ª obra publicada. O livro, intitulada “Inovação em uma sociedade disruptiva”, é editada pela Novo Século e tem o prefácio assinado pelo presidente do Google Brasil, Fábio Coelho.



A publicação traz uma compilação de diversos textos autorais sobre inovação publicados em veículos de grande circulação nacional, entre 2017 e 2019. Além disso, inclui textos produzidos nesse período que versam sobre outros temas, como empreendedorismo, educação, política, carreira e economia e que ajudam a desenhar o panorama da sociedade e do mundo atuais.

Segundo o autor, a obra explica que a inovação deixou de ser um diferencial e passou a ser imperiosa para qualquer profissional, empresa ou empreendedor que queira não apenas se destacar e ter sucesso, mas, sobretudo, sobreviver. “Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada, tecnológica, digital e disruptiva. Nesse cenário, a competição sofreu grandes mudanças. Os concorrentes das pessoas físicas e jurídicas deixaram de ser apenas aqueles que têm domicílio no mesmo bairro, cidade, estado ou país e passaram a ser os que têm domicílio planetário. A empresa que oferece um produto igual ou semelhante ao seu pode estar do outro lado do globo e prospectar os mesmos clientes que você. Como agir em uma realidade tão competitiva como essa? Buscando ser criativo e inovador. Fácil? Talvez não. Necessário? Absolutamente”, destaca.Presidindo o Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional e à frente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê defende que as principais molas propulsoras capazes de tirar um país da condição de subdesenvolvimento são a educação e o empreendedorismo. "A cultura do empreendedorismo precisa ser alimentada, cultivada e implementada, afinal, o mundo está mudando em uma velocidade cada vez mais difícil de alcançar, e se as pessoas não se reinventarem, saírem das suas zonas de conforto, não será possível acompanhar tais mudanças”, alerta.Em especial, o livro traz um capítulo voltado para o Empreendedorismo e a Sustentabilidade para inspirar exatamente aqueles que desejam empreender e entender como esse universo funciona. “Empreender é estado de espirito, é atitude, ação, transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade com criatividade e inovação. É criar novas soluções para velhos problemas. Hoje, para inovar, muitos são os recursos disponíveis, dado o avanço da tecnologia. Não dá mais para querer só fazer as mesmas coisas de sempre. Para ter sucesso e se destacar nesse mundo globalizado, digital e disruptivo, onde o mercado é altamente concorrido, é preciso investir na inovação e a tecnologia é um dos principais instrumentos da inovação, a melhor forma de fazê-lo”, pontua.Inovação em uma sociedade disruptiva já está disponível para vendas nas principais livrarias do país e pela Amazon.com.br