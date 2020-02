Pai e filho de sete anos são encontrados mortos em casa

Pai e filho foram encontrados mortos em casa, na noite de quarta-feira, em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil suspeita que o homem de 38 anos tenha matado o filho e se suicidado em seguida.



Os pais da criança estavam recém-separados e compartilhavam a guarda do menino. O suspeito deveria ter devolvido a criança à mãe naquela noite, mas, por volta das 21h30, os vizinhos ouviram os tiros e a polícia foi acionada.



Os corpos foram encontrados pelos agentes em cima da cama. A mãe precisou ser levada para o hospital em estado de choque.



O homem não tinha antecedentes criminais, segundo a polícia.