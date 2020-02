Dia D de vacinação contra o sarampo mobiliza 42 mil postos de saúde no Brasil

São Paulo - Neste sábado, 15, 42 mil postos de saúde de todo o Brasil estarão abertos para o dia D de vacinação contra o sarampo, doença altamente contagiosa e que pode levar à morte. Nesta etapa da campanha devem ser vacinadas crianças e jovens de 5 a 19 anos. Até 13 de março, o Ministério da Saúde espera vacinar 3 milhões de pessoas nesta faixa etária.



O horário de abertura dos postos de saúde varia de região para região. Na capital paulista, a maioria abriu às 8 horas. Algumas unidades ficarão abertas até 17 horas.



Na sexta-feira, 14, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a morte de um bebê de oito meses, que não tinha sido vacinado. Foi a primeira vítima da doença no Estado desde o ano 2000. A criança morreu em 6 de janeiro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



A campanha reforça a importância da vacinação para prevenir o surto da doença. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo afirma que o público que não se vacinar neste sábado pode ir até o dia 13 de março em um dos postos de saúde da cidade. No mesmo período, a pasta intensificará a vacinação contra sarampo em pessoas de até 29 anos de idade e também contra febre amarela para todas as idades.