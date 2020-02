Pelo menos três pessoas foram baleadas neste domingo durante a passagem de um bloco de Carnaval na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini , na Zona Sul de São Paulo. Os disparos ocorreram por volta das 17h30 na altura do número 900 quando o bloco Só Toca Track desfilava.



Segundo informações iniciais, agentes da polícia civil reagiram a um assalto e fizeram os disparos contra um homem, mas outras duas mulheres também ficaram feridas.



Uma das vítimas foi levada para a Santa Casa de Santo Amaro, outra para o Hospital do Campo Limpo, ambos na Zona Sul, e outra para o Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da cidade. O caso será encaminhado para o 27º Distrito Policial.