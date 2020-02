Final de semana de pré-carnaval de São Paulo termina com baleados e 413 pessoas detidas

São Paulo - Durante o pré-Carnaval, no final de semana, em São Paulo, 413 pessoas foram detidas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, dentre os detidos, 127 eram procurados pela Justiça e 21 são adolescentes. Também houve uma ocorrência grave registrada em um bloco que passava pela avenida Luis Carlos Berrini, zona sul da capital, na tarde deste domingo, quando um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto.



Cinco pessoas foram baleadas. A secretaria não informou o estado de saúde dos feridos e nem se os tiros foram disparados em troca de tiros ou apenas pelo policial.



Dentre as prisões efetuadas pelos policiais, quatro aconteceram ontem na passagem de um bloco pela avenida Brigadeiro Faria Lima. Com os presos foram apreendidos 48 celulares furtados e roubados duranta a folia.



Já em um bloco na Barra Funda, Zona Oeste da capital, os policiais localizaram dois drones que eram utilizados de maneira irregular, abaixo de 30 metros, o que, segundo a secretaria, colocou as pessoas em risco. Dois pilotos, que não apresentavam a documentação completa dos dispositivos, foram detidos.



Ainda segundo a Secretaria de Segurança, 24 armas e 59,9 kg de drogas foram apreendidas nos dois dias de folia. Também foram recuperados 69 veículos produtos de roubo ou furto.