STF tem alerta sobre risco de ataque terrorista contra ministros, diz jornal

Brasília - Investigações de ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) levaram a Polícia Federal a emitir um aviso de possibilidade de ataque terrorista contra eles. O recado, passado ao relator do processo que investiga as ameaças, Alexandre de Moraes, teria sido repassado aos outros ministros na última quarta-feira.



Segundo informação da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o presidente Dias Toffoli encaminhou um ofício para os outros ministros do STF com o aviso de que "agressões contra ministros deste tribunal" podem estar sendo articuladas por uma célula terrorista.

As conversas da célula, captadas por investigadores na deep web, falariam sobre a rotina de cada um deles, as considerando "autoridades de fácil acesso" a quem pretender fazer ataques.

Com o ofício, os ministros do STF foram alertados a reforçar segurança pessoal durante atividades do dia a dia.