Protesto de caminhoneiros no Porto de Santos é reprimido pela PM, diz sindicato

São Paulo - Um protesto de caminhoneiros realizado desde a madrugada desta segunda-feira, no Porto de Santos, foi duramente reprimido pela Polícia Militar, segundo o Sindicato de Petroleiros do Litoral Paulista (Sindipetro-LP).

Em sua página de Facebook, o sindicato afirmou que a PM reprimiu "violentamente" e chegou a deter, por algumas horas, o presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens (Sindicam), Alexsandro Viviani.

Os caminhoneiros protestam pelo piso mínimo de frete, pela retirada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis e contra a perda de trabalho no porto. Além disso, o ato também aproximou a categoria com a luta dos petroleiros, que estão em greve há 17 dias

Em um vídeo, publicado na página do Sindipetro-LP, Viviani aparece ao lado do diretor do Sindipetro-LP, Fábio Mello.