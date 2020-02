Bolsonaro diz ter certeza que Guedes continuará no governo 'até o último dia'

Brasília - O presidente da República, Jair Bolsonaro, saiu nesta terça-feira, 18, em defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, e minimizou frases polêmicas ditas por ele nas últimas semanas. Para Bolsonaro, frases de Guedes que repercutiram negativamente não passam de "deslizes" do ministro.



"Se Paulo Guedes tem alguns problemas pontuais e sofre ataques, é muito mais ela sua competência do que por possíveis deslizes, que eu também já cometi muito no passado. O Paulo não pediu para sair, tenho certeza que de que ele vai continuar conosco até o último dia. Ele não é militar, mas foi um jovem aluno do colégio militar de Belo Horizonte", afirmou Bolsonaro.



Na semana passada, Guedes destacava a mudança estrutural do patamar do câmbio no Brasil quando afirmou que a moeda americana mais barata estava prejudicando as exportações e permitindo que "todo mundo", inclusive "empregadas domésticas" pudessem ir para a Disneylândia.



Uma semana antes, Guedes havia comparado os servidores públicos a "parasitas", o que o levou a fazer sucessivos pedidos de desculpas e a esclarecer que desejava chamar o "Estado" de parasita.