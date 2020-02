Em meio a motim, Ceará tem recorde de 29 assassinatos em 24 horas

Em 24 horas, o estado do Ceará registrou 29 assassinatos. Foi o período mais violento do ano. O recorde de mortes acontece em meio ao motim realizado por policiais e bombeiros militares, que reivindicam aumento salarial acima do oferecido pelo governo.



Entre 1º de janeiro e 18 de fevereiro, a média no Ceará foi de seis homicídios por dia. A data mais violenta até então havia sido 18 de janeiro, com 17 crimes violentos letais.



Durante a madrugada desta sexta-feira foram registrados pelo menos dois assassinatos. No Bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, um adolescente de 16 anos foi surpreendido por cerca de sete homens que estavam a bordo de várias motocicletas e foi morto a tiros. No Bairro José Walter, um tiroteio em uma praça deixou uma pessoa morta e outra ferida.



Cid Gomes tem quadro clínico estável, diz boletim médico



O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) foi atingido por disparos de arma de fogo ao tentar romper com uma retroescavadeira um bloqueio de policiais amotinados da Polícia Militar cearense.

Cid tem quadro clínico estável e não há complicações respiratórias ou infecciosas, diz boletim médico divulgado no final da noite desta quinta-feira, 20, pelo Hospital Monte Klinikum, de Fortaleza, para onde ele foi transferido.



O boletim é assinado pelo médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho. Nesta quinta-feira, Cid foi liberado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Sobral (CE), de onde foi transferido depois para a capital cearense.