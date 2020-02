De folga no Carnaval, Bolsonaro anda de moto pelas ruas do Guarujá

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a segunda-feira de sol neste Carnaval para andar de moto pelas praias do Guarujá.

No fim da tarde, Bolsonaro deixou o Forte dos Andradas, onde está hospedado, e saiu pilotando uma moto, cercado por seguranças. O trajeto escolhido pelo presidente incluiu a orla das praias do Tombo e Astúrias.



Bolsonaro parou em um padaria na avenida dos Caiçaras, no Jardim Las Palmas, onde tirou foto com apoiadores e também em um bar onde havia alguns foliões curtindo o Carnaval, no bairro Guaiúba. Ele não respondeu às perguntas da imprensa.