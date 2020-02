Regina Duarte atende chamado de Bolsonaro de ato contra o Congresso

Na madrugada de terça-feira (25) para quarta-feira (26), a secretária da Cultura Regina Duarte atendeu ao chamado do presidente Jair Bolsonaro (sem legenda) à convocação do ato - marcado para o dia 15 de março - a favor do governo e contra o Congresso Nacional.

Em sua conta do Instagram, Regina Duarte publicou duas artes manuais com a citação "nas ruas". "15 de março. Gen Heleno/Cap Bolsonaro. O Brasil é nosso, não dos políticos de sempre. Nas ruas".

As manifestações a favor do governo começaram a ser convocadas na última semana, após o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno afirmar que o Congresso estava “chantageando” o Executivo para derrubar vetos presidenciais no chamado Orçamento impositivo.

A situação ganhou mais força na última terça (25), quando o presidente compartilhou um vídeo no WhatsApp no qual convoca apoiadores para os atos.

Nas convocações, os principais alvos das críticas são os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Regina Duarte não declarou se estará presente em alguma das manifestações.