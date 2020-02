Ministro da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil em São Paulo. O paciente tem 61 anos e veio da Itália. O Brasil tem 20 casos suspeitos, a maioria em São Paulo. As informações foram dadas em coletiva de imprensa na sede da pasta, em Brasília.



O homem chegou ao país assintomático e, depois de dias, apresentou problemas respiratórios e procurou um serviço de saúde. O hospital Albert Einstein registrou a suspeita e o teste deu positivo. Em seguida, o Instituto Adolfo Lutz fez a contraprova, que comprovou rapidamente a infecção por coronavírus.

Os casos suspeitos estão em São Paulo (11), Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (2), Santa Catarina (2), Paraíba (1), Pernambuco (1) e Espírito Santo (1). No mundo, os dados apontam para 80.239 casos confirmados e 2.700 mortes, ou seja, um índice de letalidade de 3,4%. Fora da China, o porcentual é de 1,4%.



O secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Kleber de Oliveira, afirmou na coletiva que há uma tendência de estabilização dos casos na China, onde os registros começaram, e um "número expressivo de pessoas se recuperando da doença".



Já o secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira, anunciou a criação de um comitê de emergência após a confirmação do caso de coronavírus no Estado. "São Paulo tem condições de enfrentar possível epidemia de coronavírus". Segundo Ferreira, o paciente que contraiu a doença na Itália, está bem e em isolamento familiar com a família e, terminados os sintomas, será liberado.



O secretário afirmou também que os casos suspeitos da doença devem aumentar após a expansão do vírus.

