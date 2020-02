Amigas morrem em acidente de carro ao voltar de viagem de Carnaval

Quatro mulheres que tinham entre 25 e 26 anos morreram em um acidente de carro na BR-282, em São José do Cerrito, Santa Catarina, por volta das 18h30 de terça-feira. Elas eram moradoras de Dois Vizinhos a 771 km de Florianópolis, de onde voltavam de uma viagem de Carnaval.



Sob forte chuva, o Ônix em que estavam bateu de frente com outro carro na região do Salto dos Marianos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo delas teria perdido o controle em uma curva e invadido a pista contrária. O motorista do outro carro também ficou ferido. Ele, que tem 60 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Uma das vítimas chegou a publicar nas redes sociais uma foto do trânsito, que estava congestionado.

Carro sofreu colisão frontal com outro veículo - Reprodução/ Bombeiros

Três das vítimas morreram no local: Ana Caroline Basso, de 26 anos, Bruna Silvestro, de 25 anos, e Paloma Corrêa Valter, de 26 anos. A quarta mulher, Bruna dos Santos, chegou a ser socorrida em estado grave ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages (SC). Ela, no entanto, não resistiu e morreu na quarta-feira.

Ana Caroline Basso era arquiteta, Bruna Silvestro era médica, Bruna dos Santos e Paloma Corrêa, dentistas.



Os corpos são velados nesta quinta-feira no Centro Comunitário da Paróquia Imaculada Conceição, em Dois Vizinhos. O enterro está marcado para as 17h.