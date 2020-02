Grupo é preso tentando embarcar para a África com 550 celulares furtados no Carnaval

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nove pessoas que tentavam embarcar para o Senegal, na África, com pelo menos 550 celulares no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. A maioria dos aparelhos foi furtada durante o Carnaval de São Paulo.

Na quarta-feira, quatro senegaleses foram presos com 67 celulares.

Segundo a polícia, todos os aparelhos tinham a capital do Senegal, Dacar, como destino. A Receita Federal e a Polícia Civil tentarão identificar os proprietários para devolver os aparelhos.

No país, não é necessário comprovar a origem do aparelho e não há controle de IMEI, número de identificação do celular.



Na quinta-feira, a polícia esteve em quiosques de conserto de celulares no Centro da capital paulista e encontrou mais aparelhos furtados. Os policiais prenderam quatro suspeitos em flagrante por receptação. Entre eles, um haitiano, um angolano e um terceiro, da Tanzânia.