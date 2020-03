Governadores planejam força-tarefa para compras de máscaras contra o coronavírus

Rio - Governadores das regiões Sul e Sudeste planejam uma força-tarefa para compras compartilhadas de insumos médicos, como máscaras de proteção, para prevenção à epidemia de coronavírus. Reunidos em Foz de Iguaçu (PR), eles anunciaram ainda a intenção de pedir mais recursos ao governo federal para conter o avanço da doença.

A ideia é as secretarias de saúde desses estados juntarem os pedidos dos estados para, assim, negociarem descontos com os fornecedores, segundo fontes a par das discussões. Não há prazo para o início das compras compartilhadas porque os estoques de insumos médicos ainda estão normalizados.



Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o país tem 207 casos suspeitos de coronavírus - 66 são em São Paulo, onde neste sábado (29) foi confirmado um segundo caso de infecção.



"Os governadores do COSUD (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) definiram, durante as discussões, encaminhar carta ao governo federal reivindicando novos recursos da saúde para tratar de questões relativas ao coronavírus", diz a carta assinada pelos políticos dos estados que respondem por 71% do PIB nacional.



Governadores de seis estados estão no encontro de governadores deste sábado: João Doria (SP), Carlos Massa Ratinho Júnior (PR), Carlos Moisés (SC), Eduardo Leite (RS), Romeu Zema (MG), Renato Casagrande (ES). O vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também está presente.



Os governadores presentes combinaram, ainda, em trocar experiências no combate ao coronavírus. O governo de São Paulo se comprometeu a compartilhar as ações para detecção e monitoramento de novos casos.