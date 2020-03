Lula se encontra com Sebastião Salgado e recebe título de cidadão honorário de Paris

Rio - O ex-presidente Lula se encontrou com o fotógrafo Sebastião Salgado, em Paris, nesta segunda-feira. O petista está de passagem pela cidade para receber o título de cidadão honorário – uma honraria simbólica, concedida pela atual prefeita de Paris, Anne Hidalgo, como reconhecimento de sua luta contra a miséria e a fome.

O título foi anunciado quando Lula ainda estava na prisão. Na ocasião de sua soltura, Hidalgo, a primeira mulher a administrar a capital francesa, comemorou a decisão em suas redes sociais: "Espero por ele o mais rápido possível em Paris", escreveu.

Antes da cerimônia, Lula visitou ainda o recém-inaugurado Jardim Marielle Franco, nomeado em homenagem à vereadora assassinada, e se encontrou com o ex-presidente francês François Hollande, com o ex-candidato à presidência Jean-Luc Mélenchon e com o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que mora na capital francesa junto com sua esposa, Lélia.

"Tivemos uma boa conversa sobre a Amazônia, desenvolvimento sustentável, a riqueza da biodiversidade brasileira e os desafios para lutar pela sua preservação", escreveu Lula, sobre o encontro com o fotógrafo.