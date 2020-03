Ganhadores da Mega-Sena ainda não buscaram o prêmio de R$ 105 milhões

Os ganhadores da Mega-Sena que acertaram as seis dezenas e faturaram mais de R$ 105,8 milhões em um bolão ainda não buscaram o prêmio, cinco dias após o sorteio. A informação foi divulgada pelo portal de notícias "G1". As seis dezenas sorteadas no concurso 2237, na última quinta-feira, foram 11-20-27-28-53-60.

O prêmio total a ser dividido entre os dois bilhetes ganhadores é de R$ 211.652.717,75. A arrecadação superou a previsão do banco de R$ 200 milhões para o sorteio. Os prêmios das lotéricas federais prescrevem em 90 dias corridos. Caso não sejam retirados, são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, do dia 4 de março, é de R$ 7 milhões.