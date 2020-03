São Paulo - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ) estão namorando. A informação foi publicada pela colunista do jornal Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo.



Os dois estavam entre amigos e familiares em um hotel no Rio de Janeiro quando foram hostilizados por um grupo de hóspedes e reagiram. Gleisi denunciou as agressões nas redes sociais. A presidente do PT estava com uma das filhas, de 14 anos, que chegou a se interpor para defender a mãe.