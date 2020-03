Secretaria divulga endereço de detenta trans sem receber visitas há oito anos

A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo divulgou na segunda-feira o endereço da presa trans Suzy Oliveira, que sensibilizou internautas em entrevista do médico Drauzio Varella, para reportagem do programa Fantástico, da TV Globo. A detenta disse estar há oito anos sem receber visitas. A pasta do governo João Doria divulgou o endereço da unidade depois de ter sido acionada por interessados em escrever para Suzy.

CARTAS PARA SUZY: tendo em vista a repercussão de reportagem exibida no Fantástico com a presa trans Suzy Oliveira, que está na Penitenciária I "José Parada Neto", a SAP recebeu pedidos interessadas em enviar cartas à reeducanda, que há 8 anos sem receber visitas. há 8 anos. pic.twitter.com/nvPZahn9o5 — SAP SP (@sapsp) March 2, 2020

A reportagem trata do abandono e preconceito contra mulheres trans presas. "Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia?", pergunta o médico, voluntário no sistema penitenciário desde 1989. "Oito anos, sete anos", responde Suzy. Em seguida ele diz: "Solidão, né minha filha". Ela confirma e os dois se abraçam. A reportagem trata do abandono e preconceito contra mulheres trans presas. "Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia?", pergunta o médico, voluntário no sistema penitenciário desde 1989. "Oito anos, sete anos", responde Suzy. Em seguida ele diz: "Solidão, né minha filha". Ela confirma e os dois se abraçam.