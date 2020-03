Adolescentes são suspensos após saudação nazista em escola particular

Alunos de um colégio tradicional de Recife, em Pernambuco, o Colégio Santa Maria, publicaram uma foto em redes sociais em que aparecem fazendo uma saudação nazista em uma sala de aula. Os adolescentes de 17 anos participavam de uma ação de campanha para a escolha do orador da turma. Os alunos foram suspensos pela direção até o próximo dia 17.

Na foto, um jovem de roupas pretas está em cima de um tablado na sala de aula, e os colegas, de frente para ele, com uniforme branco perfilados. Todos fazem a saudação nazista com um dos braços esticados. O texto faz menção a termos nazistas como Reich e Führer.

Referências nazistas foram citadas em campanha para orador de turma em escola no Recife - Reprodução

"É com muito prazer que apresento-lhes F.B. para candidato a orador. Ele promete ser o novo fürrer (sic) da séria nessa caminhada para a construção de um inovador reich”, dizia a postagem, que foi removida da internet. O texto tinha as hashtags #Ariano e #QuartoReich, referências nazistas.



Os estudantes do terceiro ano do colégio tiveram uma reunião com os pais e a direção da escola. O Colégio Santa Maria disse que "tomou as medidas cabíveis". Além disso, a escola afirmou que não apoia nenhum comportamento que vá contra os valores cristãos e éticos e em relação à valorização à vida e o respeito a todas as raças, povos e crenças.