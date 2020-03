Brasil chega a 13 casos confirmados do novo coronavírus

Rio - O Ministério da Saúde confirmou, em boletim divulgado nesta sexta-feira, 13 casos do novo coronavírus no país. Até o momento, são dez casos em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um no Espírito Santo e um na Bahia. Há ainda um caso no Distrito Federal que deu positivo no primeiro exame, mas aguarda confirmação do exame de contraprova.

O número de casos suspeitos subiu para 768, em relação aos 635 do último boletim, e o número de casos descartados é de 480.

No mundo, já são mais de 95 mil casos confirmados em 85 países e territórios.

Contaminação

Existem três formas de contaminação, a daquelas pessoas que viajaram ao exterior, vindos de países com circulação do vírus; a de quem teve contato com quem viajou ao exterior, chamada de transmissão local, e aquela entre pessoas que não viajaram ao exterior e nem tiveram contato com viajantes, a chamada transmissão comunitária ou sustentada.



Segundo o ministro Mandetta, é preciso esperar e observar como o vírus vai se comportar em um país de clima tropical, antes do governo mobilizar outras medidas.



“A China enfrentou com bloqueio de Wuhan [cidade epicentro do surto], uma cidade de 12 milhões de habitantes, do tamanho de São Paulo. E no Brasil, se a gente começa [as transmissões do vírus] por São Paulo, é uma cidade muito vital para o Brasil, não existe delírio de qualquer bloqueio, mas é uma cidade que pode ter muitos casos. Temos que trabalhar com os casos que a gente tem, não sabemos como vai ser o comportamento do vírus em país tropical, como ninguém sabe”, explicou.



*Com informações da Agência Brasil