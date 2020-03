Homem com suspeita de coronavírus foge de hospital antes do resultado dos exames

Belo Horizonte - Um homem com suspeita de coronavírus fugiu, neste sábado, do Hospital Mater Dei, no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, enquanto estava em isolamento, aguardando resultados dos exames. A unidade de saúde acionou a Polícia Militar e registrou boletim de ocorrência.

Segundo a PM, o paciente teria dado entrada no hospital por volta das 21h30 desta sexta-feira com tosse, coriza, dor de garganta, mal estar e prostração. Ele disse que esteve em viagem pela Alemanha e voltou no último dia 6 de março. Os sintomas começaram a aparecer três dias depois.

Ainda de acordo com a polícia paciente possivelmente retirou a pulseira de identificação para se passar por visitante e conseguir sair do hospital. Pelo risco de saúde pública, o fato foi informado ao Ministério da Saúde.