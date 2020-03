Mesmo sem apoio do presidente, manifestantes vão às ruas em 229 cidades

Rio - O presidente Jair Bolsonaro recuou em seu apoio às manifestações por conta do coronavírus, mas ainda assim manifestantes programaram atos em pelo menos 229 cidades neste domingo. Os protestos são a favor do presidente e contra o Congresso Nacional e o Judiciário.

Em pronunciamento no rádio e na TV, na quinta-feira, Bolsonaro pediu que os protestos fossem adiados "para daqui a um ou dois meses". No entanto, o próprio presidente postou, neste domingo, algumas imagens dos atos no Pará.

O primeiro vídeo, publicado às 10h06, mostra motoqueiros vestidos camisas em alusão ao Brasil em Belém, do Pará, sendo recompartilhado mais de 2,4 mil vezes pouco mais de meia hora depois. Esse vídeo foi publicado originalmente na conta do deputado federal Éder Mauro (PSD-PA), líder da bancada da bala na região Norte na Câmara dos Deputados, com a hashtag #BolsonaroDay. Mauro tem 39.400 seguidores.



Além do vídeo compartilhado por Bolsonaro, a conta do Twitter do deputado compartilha com os seus seguidores outros três vídeos do ato pró-governo Bolsonaro na capital paraense, num dos quais um grande número de pessoas estavam reunidas em volta de um trio elétrico com bandeiras do Brasil.



Já o segundo compartilhado pelo presidente em sua conta do Twitter, que não é possível identificar a cidade, mostra pessoas em jet-skis navegando por um rio empunhando bandeiras do Brasil.



Em pronunciamento oficial na última quinta-feira, 12, em meio às suspeitas de que havia contraído o coronavírus, após o seu secretário de comunicação Fábio Wajngarten ter testado positivo para o Covid-19, Bolsonaro pediu o adiamento dos atos.



Apesar do pedido, apoiadores do presidente iniciaram nas redes sociais um movimento "Desculpa, Jair, mas eu vou", convocando a população para as manifestações pró-governo em meio ao risco de disseminação do coronavírus entre os participantes.



Segundo o último levantamento disponibilizado pelo Ministério da Saúde no sábado, dia 14, o Brasil tem, neste momento, 121 casos confirmados de pessoas com coronavírus, e outros 1,496 mil casos suspeitos. São Paulo lidera o ranking com 65 casos confirmados.

