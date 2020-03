Coronavírus: Saúde atualiza dados neste domingo e casos confirmados chegam a 200

Brasília - O Ministério da Saúde fez uma terceira atualização neste domingo, 15, de sua plataforma de notificação de casos de coronavírus e informa que há no País 200 pacientes confirmados para a doença. O primeiro dado de hoje era de 176 casos confirmados, que passaram depois para 191. Com a última atualização, de ontem para hoje, houve um aumento de 79 novos casos confirmados. Ontem, eram 121.



De acordo com a plataforma, há no País 1.913 pessoas suspeitas de terem a doença e 1.486 casos foram descartados.



O Estado de São Paulo segue com o maior número de infectados, agora com 136 pacientes. Depois, vem o Rio de Janeiro, que segue 24 casos confirmados.



O Ministério da Saúde informou nesta semana que locais com transmissão comunitária da doença, como São Paulo e Rio, devem reduzir a "busca ativa" por casos de novo coronavírus, ou seja, irão priorizar testes para a doença em pacientes graves. A medida marca a entrada destes locais na fase de "mitigação da doença", quando a prioridade é salvar vidas em vez de segurar a entrada da doença no País, pois o vírus já circula ativamente, diz o ministério. O governo reconhece que os dados de casos confirmados devem ficar defasados nesta etapa, mas afirma que a medida é mais racional.