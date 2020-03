Não há problema de desabastecimento, mas de reposição, diz Abras

São Paulo - A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) afirmou, nesta segunda-feira, que tem monitorado as lojas do País e no momento, não foi identificado nenhum problema de desabastecimento, mas sim, de reposição, devido ao maior número de clientes em algumas lojas, no final de semana. "Essa situação se concentrou mais em supermercados da capital paulista e em bairros das classes A e B", afirma a entidade.



Entre os produtos mais adquiridos nessas lojas nos últimos dias, segundo a entidade, estão macarrão, molho de tomate, azeite, sal, bolacha, torrada, creme de leite, leite condensado, açúcar, achocolatado em pó, café, leite, água, suco, produtos de limpeza e higiene, com destaque para o papel higiênico, e álcool gel.



"Não há risco de falta de alimentos nas lojas. O setor supermercadista brasileiro opera com normalidade. Portanto, a população não precisa se preocupar, os supermercados estão preparados, inclusive, para aumentar o abastecimento, caso necessário, como já acontece em datas sazonais", diz a Abras em nota.



A associação afirma ainda que está atuando, por meio de um comitê, na análise do avanço do coronavírus no Brasil e na elaboração de ações de comunicação que possam conscientizar a população sobre a importância da prevenção dentro e fora das lojas. "A entidade também está em contato com a indústria para garantir a normalidade do abastecimento com segurança para a população", diz.