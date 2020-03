PM de São Paulo recaptura 517 foragidos após rebeliões em presídios

São Paulo - Dos 834 presos que fugiram de três presídios em São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo conseguiu recapturar 517. Os números foram divulgados pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Desse total, 82 eram de Tremembé, 184 de Mongaguá e 251 de Porto Feliz. Os três locais sofreram com rebeliões na noite de segunda-feira, assim como Mirandópolis , onde não houve fuga.Na manhã desta terça-feira, a rebelião no presídio de Tremembé foi controlada, segundo a SAP, após ação do Grupo de Intervenção Rápida (GIR). A juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté Sueli Zeraick acompanhou as negociações.As revoltas nas quatro penitenciárias aconteceram após decisão da Justiça de São Paulo de suspender as saídas temporárias de presos na Páscoa, previstas para os próximos dias, em uma das ações para tentar conter o novo coronavírus. Mais de 34 mil detentos foram impactados. Em três dos quatro presídios há a presença de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).